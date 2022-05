"Há gente que procura ganhar fora do campo e eu procurei ganhar dentro": Pepe lança indiretas

À margem da festa da conquista da Taça de Portugal, Pepe abordou uma temporada de sentimentos menos positivos do ponto de vista pessoal. Sem nomear diretamente o Sporting, o capitão azul e branco deixou algumas indiretas aos leões."Época de sensações boas e menos boas? Não posso dizer que não. Não tenho culpa de dar o meu máximo. Há gente que procura ganhar fora do campo e eu procurei ganhar dentro de campo. Falem o que falarem, tentem o que quiserem fora de campo, nos tribunais...", disse, no Estádio do Dragão, ao final da noite deste domingo, acrescentando: "Eu não sou santo, admito que não. Mas pedi desculpa. Virem com coisas que se passaram há 10 ou 12 anos, até fora de Portugal, para mancharem... Não há nada a dizer. Se calhar alguns tiveram a oportunidade de ser jogadores, mas…", atirou o capitão dos dragões, em declarações aos jornalistas presentes no Dragão."O nosso míster é espetacular. Exige muito de nós. Um treino no Olival é como se fosse um jogo, se calhar pior do que se fosse um jogo. Eu costumo dizer aos meus companheiros para desfrutarem no jogo, porque treinamos muito forte e com tudo o que aconteceu durante esse ano todo, com os nossos adversários e rivais diretos a se reforçarem e nós a mantermos sempre a nossa linha. É agradecer a esses adeptos por confiarem sempre em nós, independentemente daquilo que foi falado durante o ano todo. Fizemos sempre aquilo que o nosso míster pedia e estão aqui estas duas taças para podermos comemorar com eles.""Se eu pudesse escolher, escolheria que esta noite nunca tivesse terminado", terminou.