"Há jogadores que não vão continuar": Jorge Jesus sobre mudanças no Benfica

á jogadores que ainda não chegaram e também há jogadores que já cá estão e que não vão continuar".Sobre a polémica com a possível vinda de Cavani para o Benfica, Jesus esclarece que não pediu a contratação do jogador, apesar de admitir que o trunfo poderá ser um contributo para o futebol português. "Quando chegámos eu não o pedi. Se me perguntarem, se quero? Quem não quer? Não só para o Benfica como para o futebol português. Nós em Portugal temos dificuldade em competir com outras equipas de outros países. Se pudéssemos competir com os outros, já tínhamos ganho uma Champions", afirmou, acrescentando que "o presidente está a fazer tudo para que isso aconteça".