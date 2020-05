Há lugar apenas para um Diogo no FC Porto

Diogo Queirós quer agarrar um lugar na equipa do FC Porto na próxima temporada, mas o seu futuro, apurou o, está dependente da saída de um dos quatro centrais do atual plantel, afigurando-se Diogo Leite como a venda mais provável no próximo mercado."Acredito que Sérgio Conceição veja potencial em mim quando diz que posso ser o futuro próximo do clube. Espero conseguir corresponder a essas expectativas", afirmou Diogo Queirós à Eleven Sports, em que reassumiu o seu desejo de, à terceira tentativa, manter-se na equipa principal.O jovem central, de 21 anos, já fez duas pré-épocas com Sérgio Conceição, mas foi sempre preterido das escolhas do treinador. Na atual temporada, o defesa esteve cedido ao Mouscron, completando 21 jogos antes de a Liga belga ter sido suspensa.Diogo Queirós, apesar de ter sido o capitão da equipa sub-19 que venceu a Youth League em 2018/19 e apontado como um dos principais talentos dessa geração, viu o seu espaço tapado na equipa principal por Pepe, Marcano, Mbemba e Diogo Leite. Os dois primeiros vão manter-se no Dragão na próxima época e os dois últimos poderão ser vendidos por uma boa proposta. Diogo Leite, sabe o, é muito desejado pelo Valência.Suspenso do futebol profissional desde 2018 por doping, Walter tem sobrevivido a jogar em clubes amadores. "Pedia um valor, os clubes colocavam na minha conta e mandavam passagem de avião. Ia na quinta, jogava no sábado e voltava. Tenho quatro famílias que dependem de mim", disse ao Globoesporte o antigo jogador do FC Porto (2010/11 e 2011/12).José Fernando Rio, candidato à presidência do FC Porto pela lista C (o sorteio ditou este sábado que Pinto da Costa fica com a A e Nuno Lobo com a B) discorda que as eleições se realizem a 6 e 7 de junho, preferindo que o ato decorresse mais tarde, devido à Covid-19.