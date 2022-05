Erling Haaland vai ser jogador do Manchester City a partir do dia 1 de junho deste ano. O clube inglês oficializou um “princípio de acordo”, com os alemães do Borussia Dortmund, para a contratação do avançado norueguês de 21 anos. No entanto, “o acordo está sujeito aos termos de negociação entre o clube e o jogador”, disse em comunicado a equipa inglesa.









O Manchester City acionou a cláusula de rescisão que o jogador tinha no seu contrato e vai pagar ao Dortmund 60 milhões de euros pelos serviços do norueguês. O avançado deverá assinar um contrato válido para os próximos cinco anos, com um salário semanal a rondar os 438 mil euros.

Haaland era um desejo antigo de Pep Guardiola. É já a segunda contratação da equipa inglesa para a próxima temporada, depois da oficialização do avançado argentino Julián Álvarez, contratado ao River Plate por 18 milhões de euros.





Esta época, na Liga alemã, o norueguês conta com 21 golos em 23 jogos pelo Dortmund.