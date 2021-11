Hábito algarvio de ganhar fora: Portimonense bate Famalicão por 3-0

O Portimonense venceu este sábado de forma categórica em Famalicão e conquistou o quarto triunfo da época fora de casa. Os famalicenses até entraram mais dinâmicos do ponto de vista ofensivo, mas o Portimonense, com ajuda alheia, revelou-se mais assertivo aos 23’, quando Nakajima cruzou e Alexandre Penetra, num desvio involuntário, fez autogolo e colocou os algarvios em vantagem.A eficácia ganhou contornos ainda mais relevantes perto do intervalo (40’), quando Carlinhos tabelou com Nakajima e fez o segundo. Na sua melhor ocasião nesta fase, o Famalicão podia ter reduzido por Banza, mas o francês falhou de forma escandalosa.Ivo Vieira procedeu a três alterações ao intervalo e viu melhorias no rendimento, mas faltava encontrar o caminho da baliza, ao invés do Portimonense, que continuava a ser letal. Aos 70’, Aylton Boa Morte, isolado por Moufi, bateu Luiz Junior com um remate cruzado, dissipando as dúvidas que ainda houvesse quanto ao vencedor da partida.