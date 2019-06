Hachadi só chega em novembro para reforçar o Vitória de Setúbal

O marroquino Khalid Hachadi, de 21 anos, foi contratado pelo V. Setúbal, mas quando solicitou um visto para viajar para Portugal a fim de realizar os exames médicos, ficou a saber que só no dia 4 de novembro é que seria recebido no consulado em Rabat.O avançado, que terá custado perto de um milhão de euros, pode agora chegar a Setúbal já com a época a decorrer devido à dificuldade em obter o visto. Os sadinos enviaram uma carta-convite, mas não esperavam que a burocracia demorasse tanto tempo.Segundo apurou o, existe mesmo a possibilidade de o negócio abortar, já que o futebolista poderá falhar a pré-temporada, uma altura fundamental na integração e no desenvolvimento dos reforços em qualquer equipa.tentou perceber junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros as razões de um desfasamento tão grande entre o pedido e a entrevista para obter o visto, mas até à hora do fecho desta edição ainda não havia uma resposta ao email enviado.Os setubalenses iniciaram ontem a nova época sem nenhum dos quatro reforços já anunciados. O avançado brasileiro Carlinhos, emprestado pelo Standard Liège, só se apresenta hoje. O defesa Bruno Langa (Amora) e Guedes (Al Dhafra) são esperados esta semana e Hachadi (ex-Ol. Khouribga) está preso pela burocracia.O V. Setúbal arrancou esta segunda-feira a nova época e Sandro quer garantir um campeonato mais tranquilo, após a permanência em 2018/19 só ter ficado garantida na última ronda."A nossa expectativa é garantir a permanência o mais rápido possível para evitar o que tem acontecido nos últimos anos", referiu o técnico, após orientar o primeiro treino, que não contou ainda com os reforços anunciados. Na sessão de treino estiveram 17 jogadores. "O primeiro dia foi positivo. Todos estiveram motivados", disse Sandro.