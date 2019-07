Hacker Rui Pinto vai responder no caso dos mails do Benfica

Está nas mãos da Justiça da Hungria saber se Rui Pinto pode ou não ser julgado pelos acessos aos mails do Benfica. O mesmo se passa relativamente à espionagem feita a magistrados judiciais, designadamente a Amadeu Guerra, antigo diretor do DCIAP, que só poderá ser investigada no âmbito de outro processo.O Ministério Público já pediu o alargamento do mandado europeu, mas cabe agora à Hungria decidir o que fazer. Se aceitar - Rui Pinto não prescindiu do chamado princípio da especialidade, ou seja, apenas pode ser ouvido pelos factos que ditaram a sua detenção -, o hacker será investigado num processo autónomo.Recorde-se que a juíza de instrução já decidiu que não permitirá o alargamento do prazo do inquérito. Rui Pinto tem de ser acusado até 22 de setembro, data em que faz seis meses que ficou em prisão preventiva. Nesse caso, será apenas pelas suspeitas de extorsão à Doyen e os ataques ao Sporting, ficando a restante matéria em investigação.Este é o pior cenário para o pirata informático que, por decisão da Relação de Lisboa, continua na cadeia. Pode ficar preso durante vários meses à ordem do primeiro processo e ser condenado depois em processos separados.O Tribunal da Relação de Lisboa já explicou que Rui Pinto deve ficar preso, porque há um efetivo risco de fuga. Lembra que esteve sempre fugido à Justiça.O pirata informático está na cadeia anexa à PJ, em Lisboa, e é sujeito a uma atenta vigilância, para que não possa ser alvo de represálias.São mais de 12 terabytes de informação que estão nos ficheiros apreendidos a Rui Pinto. Muitos ainda não foram abertos, mas já há vários novos casos em investigação.