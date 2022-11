Haris Seferovic nos convocados da Suíça, com sete estreantes

O avançado Haris Seferovic, emprestado pelo Benfica ao Galatasaray, é um dos 26 jogadores escolhidos pelo selecionador de futebol da Suíça, Murat Yakin, para o Mundial2022, informou esta quarta-feira a federação helvética.

Na lista, que repete 19 dos futebolistas que estiveram no último ano no Euro2020, o selecionador conta com 22 que jogam fora do país e quatro no campeonato suíço, nomeadamente Fabian Frei, Ardan Jashari, Fabian Rieder e Christian Fassnacht.

Destes, Fabian Frei, Ardan Jashari e Fabian Rieder são estreantes, bem como Michel Aebischer, Philipp Köhn, Noah Okafor e Renato Steffen.

O avançado Xherdan Shaqiri, de 31 anos, é um dos nomes que representa a experiência na seleção helvética, com o avançado dos norte-americanos do Chicago Fire a poder igualar Valon Behrami em número de fases finais em grandes torneios, com seis.

Shaqiri, que conta 108 internacionalizações, prepara-se para o sexto torneio, depois de ter estado nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018, e nos Europeus de 2016 e 2020, disputado em 2021, devido à pandemia da covid-19.

No Qatar, a Suíça terá a 12.ª participação num Mundial, competição em que tem como melhor desempenho a presença nos quartos de final, nas edições de 1934, 1938 e 1954, tendo na última, na Rússia (2018), perdido nos oitavos de final com a Suécia (1-0).

A Suíça integra o Grupo G do Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente aos Camarões, em 24 de novembro, e defrontando depois o Brasil, em 28, e a Sérvia, em 2 de dezembro.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Gregor Kobel (Borussia Dortmund, Ale), Philipp Kohn (Salzburgo, Aut), Jonas Omlin (Montpellier, Fra) e Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach, Ale).

- Defesas: Manuel Akanji (Borussia Dortmund, Ale), Eray Comert (Valência, Esp), Bico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, Ale), Ricardo Rodriguez (Torino, Ita), Fabian Schar (Newcastle, Ing) e Silvan Widmer (Mainz, Ale)

- Médios: Michel Aebischer (Bolonha, Ita), Edimilson Fernandes (Mainz, Ale), Fabian Frei (Basileia), Remo Freuler (Atalanta, Ita), Ardan Jashari (Lucerna), Fabian Rieder (Young Boys), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt, Ale), Ruben Vargas (Augsburgo, Ale), Granit Xhaka (Arsenal, Ing) e Denis Zakaria (Chelsea, Ing).

- Avançados: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach, Ale), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salzburgo, Aut), Harris Seferovic (Galatasaray, Tur), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire, EUA) e Renato Steffen (Wolfsburgo, Ale).