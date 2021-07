A Inglaterra garantiu esta quarta-feira, pela primeira vez, a presença na final de um campeonato da Europa ao bater a Dinamarca no prolongamento por 2-1, beneficiando de um autogolo de Kjaer e de um penálti polémico que Harry Kane só converteu à segunda.









A jogar em casa, os ingleses assumiram as despesas do jogo mas só conseguiram encostar os dinamarqueses às cordas nos primeiros 15 minutos. Aos poucos, a seleção nórdica foi subindo e deixou um primeiro aviso por Damsgaard, mas o remate foi defendido por Pickford. Notava-se uma aposta clara dos dinamarqueses nas bolas paradas. E foi precisamente num desses lances que Damsgaard marcou o primeiro golo. Um remate colocado, sem hipóteses para o guarda-redes.

Os ingleses tremeram, mas não caíram. A jogar perante 64 950 adeptos, em Wembley, foram atrás do prejuízo. Sterling, isolado, permitiu a defesa da noite a Schmeichel. O nervosismo da bancada só acabou quando Kjaer, pressionado por Sterling, introduziu a bola na própria baliza. O 11º autogolo neste Euro, mais do que em todas as 15 edições anteriores da prova.





Após o intervalo, o jogo continuou repartido, mas os guarda-redes estiveram sempre melhores. A Inglaterra ainda sufocou os dinamarqueses na parte final mas não impediram o prolongamento. Houve mais Inglaterra e o golo do triunfo chegou na sequência de um penálti a castigar uma falta duvidosa sobre Sterling. Schmeichel ainda defendeu o pontapé de Kane, mas não conseguiu travar a recarga. Os dinamarqueses caem com dignidade.

Final com a itália joga-se no domingo



A Inglaterra defronta a Itália na final do Euro 2020, que terá lugar no domingo em Wembley às 20h00.