Helicóptero, cavalo e espada: Arturo Vidal regressa ao futebol chileno com muita exuberância

O jogador Arturo Vidal regressou a casa em grande estilo, na quinta-feira. O chileno de 36 anos voltou, depois de 17 anos, ao Colo-Colo, clube onde se formou, e a apresentação contou com um helicóptero, um cavalo negro, uma farda real e uma espada.O médio chegou ao Estádio Monumental de helicóptero e foi recebido apoteoticamente pelos 35 mil adeptos presentes.Quando saiu da aeronave, Vidal tinha à sua espera um cavalo negro. O jogador, já com uma espada e uma farda real - a lembrar a lenda do 'Rei Artur' -, fez uma volta ao estádio e foi acarinhado pelo público."Mentiria se dissesse que já sonhei com algo assim. Foi maravilhoso ver o estádio cheio. Não sei se já foi visto algo assim noutro país", disse Vidal, visivelmente emocionado, depois da apresentação.Se a exuberância do cavalo foi novidade no estádio chileno, o uso do helicóptero não. Em 1999, o treinador Nelsinho Baptista foi apresentado dessa forma pouco vulgar, lembra o jornal espanhol Marca."Às vezes uma pessoa pensa que é mais desejada fora do seu país, mas agora vi que não é assim, senti isso."Vidal é o jogador chileno com mais títulos na história do futebol. O médio passou por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munique, Barcelona, Inter, Flamengo e Athletico Paranaense.Entre as dezenas de títulos pelos clubes contam-se: uma Libertadores, no Flamengo de Jorge Jesus; três campeonatos alemães, no Bayern Munique; cinco ligas italianas, pela Juventus; e uma liga espanhola, ao serviço do Barcelona.No Chile, entre 2005 e 2007, conquistou dois campeonatos. Pela seleção sul-americana, em 2015 e em 2016, conquistou duas Copa América.