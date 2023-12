Herói em Barcelona e vilão em Madrid

João Félix decidiu o clássico espanhol a favor do Barcelona (1-0) e deixou um sentimento de revolta nos adeptos do Atl. Madrid, ao celebrar o golo à equipa com quem tem contrato até 2029.O avançado foi a estrela de um jogo onde a conotação com a palavra "vingança" surgiu com naturalidade, depois de ter sido dispensado pelo treinador do Atl. Madrid, Diego Simeone.A celebração do golo com os braços abertos em cima dos placards de publicidade e um beijo para os adeptos do ‘Atleti’ foram vistos como uma provocação. "A celebração? Foi espontânea. No fim de contas entras no calor do jogo e foi como que um alívio por tudo o que vivi no último verão. Só as pessoas que me são próximas sabem como foi", disse João Félix no final do jogo.Já Diego Simeone recusou-se a falar do português: "Não falo dos adversários. Só falo da nossa equipa".Entretanto, Félix falhou o treino desta segunda-feira do Barça, devido a uma gripe.