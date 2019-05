Herrera: “Não vemos o jogo como uma desforra"

Afinal do Jamor é para Héctor Herrera uma forma de "ir de férias com mais um título conquistado" e não uma desforra pela derrota sofrida na Taça da Liga."O facto de termos perdido a última decisão com eles não muda nada. Não vemos este jogo como uma desforra, nem como a possibilidade de tirar uma espinha atravessada. No futebol há segundas oportunidades, e esta é uma nova hipótese de ganhar um título, seja qual for o rival", salientou o mexicano que fará este sábado no Jamor o derradeiro jogo pelos portistas (termina contrato e está a caminho do Atl. Madrid).O jogador já esteve numa final e perdeu (em 2016 com o Sp. Braga, 4-2, nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos) algo que não quer repetir: "Já passei pela experiência de uma final no Jamor, com todo o ambiente que se vive e com o desfecho mau, aquele que nenhum jogador quer experimentar. Para esta final não imagino outra coisa que não seja ganhá-la e subir as escadas para erguer a taça de campeão".O jogador tem tentado fazer ver aos companheiros o significado de conquistar este troféu, que diz ser "diferente de todos os outros". "É uma coisa que se transmite a qualquer jogador que chega ao futebol português. Não é uma Taça para se jogar de forma descontraída, sabemos da importância desta decisão".A eventual conquista da Taça de Portugal não dará lugar a nenhuma celebração especial por parte do FC Porto. Em princípio, a vitória será comemorada com os adeptos no Dragão, à chegada de Lisboa. Embora não esteja afastada a hipótese de a equipa ser recebida na câmara, essa possibilidade não está, para já, agendada.