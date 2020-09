Rúben Dias emocionado confirma o adeus ao Benfica após marcar frente ao Moreirense

" Estou muito feliz como é óbvio. Este foi um jogo muito imporante para mim. E poder consagrar este jogo com um golo. Foi um momento especial. E acredito que toda a gente tenha noção do que se trata": Rúben Dias emocionado após marcar no possível adeus ao Benfica. O defesa abriu o marcador no encontro frente ao Moreirense.



"As pessoas marcam. Foi sem dúvida alguma especial. A braçadeira também foi especial", assinalou, em declarações à BTV, após o triunfo diante dos cónegos.



Rúben Dias tem sido ligado a uma transferência para o Manchester City.

