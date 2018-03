Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Holanda: Bons fregueses

Em doze jogos com a ‘Laranja Mecânica’, portugueses venceram sete vezes, empataram quatro e perderam uma.

Por Mário Pereira

A Seleção de Portugal joga na próxima segunda- -feira (Genebra, 19h30) com a congénere da Holanda em mais um encontro de preparação. Um reencontro com uma das mais prestigiadas seleções mundiais, neste momento em baixa.



A Holanda não conseguiu vaga entre os finalistas do Mundial a realizar no verão, mas mantém a aura que fez dela uma equipa de referência nos anos 70 do século passado, quando foi por duas vezes finalista (Alemanha, 1974 e Argentina, 1978). Em ambas as vezes perdeu as finais desses dois mundiais frente à seleção anfitriã.



Depois disso, a Holanda impôs sempre respeito. Mas com Portugal não se dá bem. O primeiro jogo entre as suas seleções aconteceu em 1990 e, desde então, as duas equipas nacionais encontraram-se mais onze vezes. Portanto, doze jogos no total.



Só por uma vez Portugal perdeu. Foi na qualificação para o Europeu de 1992. De então para cá nunca mais os holandeses nos ganharam. Na contabilidade geral, sete vitórias e quatro empates. Bons fregueses, estes holandeses. Para eles, Portugal é uma besta negra.