Homem de 30 anos faz testamento e deixa bens a Neymar porque jogador "não é interesseiro"

Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia", declarou ao Metrópoles.

Um homem brasileiro decidiu deixar toda a sua fortuna ao jogador Neymar Jr. O homem explica ao Metrópoles que está doente, razão pela qual decidiu fazer o testamento aos 30 anos de idade.Sobre a razão pela qual decidiu deixar os bens ao jogador de futebol, o homem explica que se identifica com Neymar e com a relação que tem com o pai. "