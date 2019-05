Homem em estado grave após cair de uma estátua em Beja enquanto festejava título do Benfica

O Benfica conquistou este sábado o 37º título e tornou-se o novo campeão nacional após golear o Santa Clara por 4-1.



Em vários pontos do País, os adeptos quiseram festejar esta conquista. Porém, em Beja, as celebrações não começaram da melhor maneira.









Para celebrar o título, um adepto tentou subir ao topo da estátua do Bandeirante, existente no largo com o mesmo nome. O homem, com cerca de 50 anos, acabou por cair desamparado no chão.



Após a queda, o INEM foi mobilizado para o local. A equipa médica estabilizou o homem e transportou-o de seguida, em estado grave, para o Hospital de Beja.