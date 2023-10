Homem mais rico do Reino Unido quer comprar Manchester United e já escolheu novo treinador

Sir Jim Ratcliffe, proprietário da INEOS, é atualmente o único candidato à aquisição do clube onde atuam os futebolistas portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.





O treinador inglês está a par do interesse, mas também está à espera de uma possível abordagem da parte do Nápoles, campeão italiano.



O homem mais rico do Reino Unido quer comprar o Manchester United e já escolheu um novo treinador para o lugar do holandês Erik ten Hag, avançou o jornal britânico The Sun.Graham Potter está desempregado desde que abandonou o comando do Chelsea em abril deste ano. Antes da curta passagem de seis meses pelos 'blues', esteve três anos ao leme do Brighton.