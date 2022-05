Homenagem aclama heróis do Desportivo de Chaves

A equipa do Desportivo de Chaves, que garantiu no domingo o regresso à Primeira Liga, foi ontem recebida em festa na Câmara Municipal, numa cerimónia que ficou marcada pela importância que o feito tem para a cidade e a região transmontana. O Desp. Chaves é o único clube do Interior do País que na próxima época vai competir na divisão maior.









A festa em Chaves começou logo na noite de domingo, após o final do jogo com o Moreirense. O Chaves, apesar de ter perdido por 1-0 - beneficiou do facto de ter ganho por 2-0 no primeiro jogo do play-off -, garantiu o regresso ao principal escalão do futebol português três anos depois de ter descido.

A estrutura do clube chegou aos Paços do Concelho numa viatura clássica dos Bombeiros Voluntários Flavienses, animada. À sua espera estavam muitos adeptos, entre miúdos e graúdos. Na cerimónia, o presidente da Câmara de Chaves salientou “um feito desportivo que é também uma conquista de um concelho e de uma região”. “Esta terra tem gente de superação, determinação, resiliência e competência. Vocês demonstraram isso”, destacou o autarca Nuno Vaz.





Treinador “muito feliz”







"Estou muito feliz e muito orgulhoso por devolver o clube à Liga, mas sobre a próxima época, agora é tempo de descansar", referiu o treinador do Desp. Chaves, Vítor Campelos.

Quinto lugar em 1986/87



Em 16 participações no escalão principal, o Chaves conseguiu a melhor classificação na época 1986/87 quando atingiu o 5ª lugar e apuramento para a UEFA.







Treinador ainda não renovou



“Faz todo o sentido a renovação do Vítor [Campelos]. O processo vai começar nesta terça-feira. Vamos iniciar as conversações com o treinador, mas também com os jogadores”, disse ontem Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Desportivo de Chaves.