Honra para Jorge Jesus pela mão de Marcelo Rebelo de Sousa

Emocionado não estou. Estou um pouco mais pesado, dado o peso da medalha. É uma homenagem diferente, é no meu país e tem um significado especial". Sorridente e orgulhoso, Jorge Jesus resumiu esta segunda-feira, desta forma, o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.A distinção foi-lhe entregue pelas mãos do Presidente da República, numa cerimónia no Palácio de Belém, que reuniu cerca de 30 convidados, entre a mulher e os três filhos e várias figuras do desporto, como alguns presidentes dos clubes por onde passou - casos de Benfica, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães.O técnico do Flamengo, vencedor, na última época, do campeonato brasileiro e da Taça Libertadores, disse que se sente honrado com a condecoração e acrescentou que, "daqui a 50 anos, vão lembrar-se que foi um português que conquistou a Libertadores e o Brasileirão".Jesus, apesar de focado no Flamengo, pediu mais valorização do futebol português e sublinhou que "tem de haver rivalidades, mas há o caminho do futebol para seguir". Quanto ao reconhecimento no Brasil, o técnico de 65 anos explicou que tem sido muito acarinhado e que há uma união entre os dois lados do Atlântico: "Sei o significado da medalha e quem é o Infante D. Henrique. Portugal e Brasil são países irmãos."Já Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o facto de Jorge Jesus contribuir para "projetar o prestígio de Portugal" e que há tradição de condecorar, em Belém, "treinadores que se destacam pelo trabalho". O Presidente da República, que abraçou o técnico, destacou ainda o seu percurso: "No caso de Jorge Jesus, além da carreira conhecida, interna e externa, temos a condução à vitória de um clube de uma competição continental, de prestígio mundial e a presença na final do Mundial de Clubes", resumiu.Entre os convidados houve uma ausência muito notada, na cerimónia em Belém: Pinto da Costa. O presidente do FC Porto também recebeu convite, mas declinou por estar doente com uma forte constipação. "Gostava de ter aqui mais presidentes. Também convidei o presidente do FC Porto para estar aqui. Não pôde estar por ter feito anos e por se encontrar doente", justificou Jorge Jesus aos jornalistas.Lado a lado, na primeira fila, estiveram António Salvador, Frederico Varandas e Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica protagonizou um breve momento de algum embaraço, quando o seu telemóvel começou a tocar no momento em que decorriam os discursos.A Ordem do Infante D. Henrique distingue "quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou do conhecimento de Portugal"."Hoje, não digo que não regresso a Portugal, mas está mais difícil", admitiu Jorge Jesus.