A visita do FC Porto ao Estoril afigura-se como um teste à paciência de Sérgio Conceição. O CM sabe que o treinador está agastado com a exibição da equipa frente ao Club Brugge e exige uma resposta imediata dos jogadores.



A goleada sofrida frente aos belgas por 0-4, a terceira mais pesada dos dragões em casa em jogos da Champions, ficou para segundo plano em termos mediáticos depois de o carro onde seguia a mulher do técnico, Liliana, e dois filhos do casal, Rodrigo (jogador do FC Porto) e Moisés, mais as respetivas namoradas, ter sido apedrejado nessa mesma noite.









Ver comentários