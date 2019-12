"Houve tensão mas não agredi": a explicação de Sérgio Conceição sobre o caso do túnel no Jamor

"Houve tensão entre mim e o treinador do Belenenses, mas não agredi ninguém", disse este sábado Sérgio Conceição sobre o caso dos incidentes no Estádio Nacional durante o jogo Belenenses-FC Porto (1-1), realizado no dia 8 deste mês.Em entrevista ao canal 11, o treinador do FC Porto falou pela primeira vez do assunto e negou ter agredido Pedro Ribeiro, técnico da equipa lisboeta. O caso motivou a abertura de um inquérito por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.O treinador portista também falou de Danilo: "Está muito melhor enquanto capitão. Num balneário há personalidades, as divergências de opinião são naturais e gosto de ouvir os jogadores. Com o Danilo criaram uma novela."Sérgio Conceição reconheceu "demérito" na eliminatória com o Krasnodar que ditou o afastamento dos portistas da Liga dos Campeões.O técnico abordou ainda as suas prioridades a nível tático: "A organização defensiva é importante em qualquer equipa. Passamos muito tempo no meio-campo ofensivo, é preciso ser muito equilibrado.""O jogo da minha vida foi a 13 de dezembro de 1987, quando o FC Porto foi pela primeira vez campeão do Mundo", contou ontem Pinto da Costa, dia em que completou 82 anos.Esse jogo (vitória por 2-1 sobre o Peñarol no prolongamento) ficou marcado pela neve que se abateu sobre Tóquio (Japão). "Ao intervalo acenderam fogueiras no balneário para aquecer os pés", revelou o líder portista.