Hugo Viana ataca VAR após vitória do Sporting em Portimão

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, considerou este domingo "grave" a decisão de reverter um penálti assinalado após consulta ao videoárbitro (VAR), durante a partida da I Liga em que os 'leões' venceram o Portimonense (1-3)."Sempre fomos, somos e seremos a favor do VAR. Achamos que no futebol português é uma ferramenta muito importante. Hoje estavam no VAR dois árbitros, não sei se será preciso um terceiro e um quarto, mas pelo menos tem de haver um que saiba as regras", disse o dirigente.Aos 10 minutos, Carlos Xistra assinalou falta de Pedro Sá sobre o avançado Luiz Phellype à entrada da área.Depois de rever o lance por indicação do videoárbitro, marcou penálti, mas, após três minutos de paragem, consultou de novo as imagens e reverteu a decisão devido a uma falta de Thierry Correia no início do lance."O que aconteceu hoje aqui no lance do Luiz Phellype, achamos grave e lamentamos", acrescentou Hugo Viana na zona mista após a partida, numa declaração sem direito a perguntas.