Humilhação na Pedreira dificulta apuramento da Liga Europa

A noite europeia do Sp. Braga diante o modesto Qarabag, do Azerbaijão, tornou-se numa humilhação para os guerreiros do Minho. A jogar em casa, os bracarenses perderam por 2-4 na primeira mão do play-off da Liga Europa e potenciaram as probabilidades de serem eliminados no segundo jogo e falharem os oitavos de final.A pressa em fazer esquecer a goleada com o Sporting (0-5) foi fraca conselheira. O Sp. Braga entrou acutilante, mas com futebol de fraca qualidade, longe do que já fez esta época. Sem criar perigo para a baliza azeri, foi o Qarabag a subir no terreno. Jafargullyey entrou na área e Víctor Gómez, de forma ingénua, derrubou o defesa adversário. Falta para penálti e Marko Jankovic não tremeu.Esperava-se uma reação bracarense condizente com a diferença de potencial entre as duas equipas. No entanto, o Sp. Braga mostrou-se sem consistência. Foi com alguma surpresa, já quase em tempo de intervalo, que Banza, num lance de oportunidade, rematou para a igualdade.Na segunda metade, Álvaro Djaló pareceu dar um sinal de retoma, mas foi sol de pouca dura. Na sequência de um lance de bola parada, Zoubir desfeiteou Matheus e colocou o Qarabag de novo em vantagem. Quando parecia que a noite não poderia piorar… Juninho aumentou para 3-1. O lance foi invalidado, por fora de jogo, mas o VAR validou o golo. O pesadelo ainda não tinha terminado e Zoubir bisou na partida. Sem ter feito muito por isso, o Sp. Braga reduziu para o 2-4 final graças a um penálti convertido por João Moutinho."Lenços brancos? A revolta é para com o treinador, que tem sempre de dar a cara. Percebo claramente a desilusão, a tristeza... Só posso prometer que temos de trabalhar e fazer mais, para em vez de revolta termos os adeptos connosco", afirmou Artur Jorge. O técnico do Sp. Braga não desiste de lutar pela eliminatória.Após o apito final, os jogadores do Sp. Braga deslocaram-se na direção das bancadas e acabaram por ouvir assobios e muitos insultos vindos dos adeptos.