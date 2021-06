A Hungria conseguiu garantir um ponto no Grupo F, ao empatar (1-1) com a favorita França, para gáudio das dezenas de milhares de adeptos húngaros que estiveram no Púskas Arena e que festejaram a igualdade de uma forma ensurdecedora, como se de uma vitória se tratasse.









A incansável disponibilidade defensiva dos pupilos de Marco Rossi foi determinante para travar o poderio ofensivo francês de Griezmann, Mbappé e Benzema. Os magiares nem sequer acusaram a perda do capitão Szalai, que saiu lesionado, aos 26’, e foram mesmo os primeiros a marcar, já nos descontos da primeira parte, por Fiola, num contra-ataque rápido mortífero que deixou os franceses atordoados. As vagas ofensivas gaulesas intensificaram-se no segundo tempo e o golo da igualdade chegou, com alguma naturalidade, aos 66’, por Griezmann, que este sábado cumpriu a 50º internacionalização consecutiva .