Ibrahimovic transfere-se para os Los Angeles Galaxy

Jogador de 36 anos jogava no Manchester United, treinado por José Mourinho.

O sueco Zlatan Ibrahimovic vai jogar nos Los Angeles Galaxy, confirmaram esta sexta-feira o avançado e a equipa da Liga norte-americana de futebol (MLS).



O anúncio foi feito através de um anúncio de página inteira no jornal LA Times, no qual se lê apenas "Los Angeles, de nada", com a assinatura do avançado, que vai usar a camisola nove, no final da página e o símbolo do clube californiano.



Na quinta-feira, o Manchester United, treinado por José Mourinho, tinha anunciado o fim do contrato que o ligava a Ibrahimovic.



Ibrahimovic chegou ao Manchester United proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain, e marcou 29 golos em 53 partidas com os 'diabos vermelhos', conquistado três títulos: Liga Europa e Taça da Liga e Supertaça inglesas.



O jogador de 36 anos iniciou a carreira nos suecos do Malmoe e destacou-se nos holandeses do Ajax, transferindo-se depois para o futebol italiano.



Em Itália, passou primeiro pela Juventus e depois pelo Inter Milão, antes de rumar a Espanha para representar o FC Barcelona, voltando depois a Itália para o AC Milan, primeiro por empréstimo e depois definitivamente, seguindo-se o Paris Saint-Germain.