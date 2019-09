Icardi renova com o Inter de Milão e é emprestado ao PSG com opção de compra

Os bicampeões franceses de futebol, Paris Saint-Germain, anunciaram esta segunda-feira a contratação por empréstimo do argentino Mauro Icardi, com opção de compra no final da presente temporada, um acordo confirmado também pelo Inter de Milão."Quero agradecer ao Paris Saint-Germain pela confiança depositada em mim. Vou dar tudo para ajudar a equipa a ir o mais longe possível em todas as competições. O Paris Saint-Germain tornou-se numa força do futebol mundial, as ambições são altas e temos o que é preciso para chegar ainda mais longe", afirmou o avançado de 26 anos, ao sítio oficial do clube na internet.Mauro Icardi era capitão do Inter de Milão e um dos jogadores indispensáveis nas últimas épocas, apontando 124 golos em 219 jogos pelos 'nerazurri', sendo o melhor marcador do campeonato por duas vezes, 2014/15 e 2017/18, apesar dos conflitos gerados pela sua mulher e empresária, Wanda Nara, que acabaram por fraturar a relação com adeptos e direção.Ainda assim, na nota publicada pelo Inter de Milão, os italianos sublinham que o ítalo-argentino renovou até 2022, antes de partir para a nova aventura na capital francesa, onde vai formar um dos melhores ataques da Europa ao lado de jogadores como Neymar, Cavani ou Mbappé.