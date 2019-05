Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iker Casillas continua a evoluir favoravelmente e sem complicações

Internacional espanhol Iker Casillas, de 37 anos, continua internado no Hospital CUF Porto.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas, que na quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino, continua a evoluir favoravelmente, sem qualquer tipo de complicação, informou esta quinta-feira o FC Porto.



De acordo com a nota publicada pelos 'dragões' na sua página na Internet, Iker Casillas, "que passou para os cuidados intermédios e tem todos os parâmetros a evoluir no sentido da normalidade", denota "boa disposição e o sentido de humor habitual".



O internacional espanhol Iker Casillas, de 37 anos, continua internado no Hospital CUF Porto, para onde foi conduzido na quarta-feira, após ter-lhe sido diagnosticado o problema cardíaco, ainda no Centro de Estágios PortoGaia, no Olival.



Há pouco mais de um mês, Casillas renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os 'dragões' a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.



Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.



No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.



Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes está entre os 10 jogadores que mais vezes representaram a respetiva seleção.