Iker Casillas de regresso ao Real Madrid

Iker Casillas está de volta ao Real Madrid para ser assessor do presidente do emblema merengue, Florentino Pérez. A notícia é avançada pelo diário desportivo espanhol Marca, que dá conta que o ainda guarda-redes do FC Porto vai definir as competências da sua função durante as próximas semanas.

Afastado dos relvados desde o dia 1 de maio do ano passado, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio durante um treino dos dragões, Casillas ainda avançou com uma candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol, que entretanto retirou devido à pandemia do coronavírus.

De acordo com a Marca, a contratação de Casillas está muito bem encaminhada e quando a próxima temporada arrancar, em Setembro, o lendário capitão dos merengues estará de volta a casa.

O jornal espanhol adianta que o guardião de 39 anos estará à espera da final da taça de Portugal, marcada para o dia 1 de agosto, diante do Benfica, para oficializar a saída do emblema azul e branco.

Recorde-se que Iker Casillas é o segundo jogador com mais jogos realizados na história centenária do Real Madrid, tendo alinhado em 725 encontros.