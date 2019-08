Iker Casillas inscrito na Liga como jogador do FC Porto

Iker Casillas está inscrito na Liga como jogador do FC Porto, apesar de não ter figurado no plantel na apresentação dos dragões aos sócios, a 27 de julho, frente ao Monaco.O espanhol, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio em maio, ainda está em recuperação e não é certo que regresse aos relvados. De resto, assumiu novas funções nos azuis e brancos, fazendo a ligação entre plantel e estrutura. Assim, durante a apresentação, Casillas esteve na bancada.Em todo o caso, o jogador faz parte do plantel portista que surge no site da Liga Portugal. Aliás, o número 1, habitualmente usado pelo guardião, não foi atribuído a nenhum outro jogador dos dragões no início desta temporada.Na terça-feira, Cesc Fàbregas, jogador do Monaco e antigo colega de Casillas na seleção espanhola, revelou que o compatriota ainda não perdeu a esperança de voltar aos relvados.Recorde-se que o FC Porto contratou Agustín Marchesín para ocupar a lacuna deixada por Casillas na baliza. O reforço argentino foi titular no primeiro jogo oficial da temporada, frente ao Krasnodar, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.