Que fase do Tottenham, que azar do Lloris, que se recupere rápido.

O Tottenham sofreu um golo logo aos três minutos de jogo frente ao Brighton num lance em que o guarda-redes Hugo Lloris sofreu uma grave lesão no braço esquerdo, apontando-se já a uma possível fratura, no jogo da oitava jornada da Premier League.O guarda-redes saiu de maca do relvado, sendo de imediato substituído por Gazzaniga, gerando muita apreensão por parte dos adeptos e responsáveis dos Spurs.Imagens arrepiantes mostram o momento em que o guarda-redes cai no relvado sobre o seu braço esquerdo.