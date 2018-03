Jogador da selecção eslovaca levou com uma bola e caiu inconsciente.

14:08

O jogador da selecção eslovaca Martin Skrtel foi o protagonista de um momento aflitivo que esta a dar a volta ao mundo.

Tudo aconteceu este domingo, durante um jogo amigável entre a Eslováquia e a Tailândia. O antigo central do Liverpool, que joga atualmente no Fenerbahçe, levou com uma bola arremessada por um adversário e caiu inconsciente no relvado.

Nas imagens vê-se que só a pronta intervenção dos colegas salvou o craque, de 33 anos.