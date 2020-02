Imagens mostram falha do sistema VAR em golo do FC Porto

Imagens a que a CMTV teve acesso, referentes ao jogo FC Porto-Ac. Viseu (3-0) da 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal, realizado na passada quarta-feira no estádio do Dragão, mostram uma falha do sistema VAR que na altura passou despercebida.

Em causa está o segundo golo do FC Porto, marcado por Zé Luís. Alex Telles, jogador que faz o cruzamento para a área, está adiantado em relação ao ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento