O impasse à volta de Weigl está a aumentar a frustração entre os dirigentes do Benfica com o que são vistas como apostas falhadas de Luís Filipe Vieira quando ainda era presidente do clube. O médio alemão é o caso mais recente de uma lista de jogadores pelos quais o clube pagou valores avultados, sem que depois fosse retirado rendimento desportivo e muito menos financeiro.









Weigl não tem o perfil desejado por Roger Schmidt e foi colocado à venda. O problema é que nunca apareceu nenhum clube disposto a pagar os 20 milhões de euros que o jogador de 26 anos - faz 27 em setembro - custou quando foi contratado ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020.

Perante este impasse, os responsáveis da SAD viram-se forçados a baixar as exigências pelo germânico, tal como já acontecera com outros futebolistas contratados por Vieira na fase final da sua presidência: Pedrinho, Luca Waldschmidt e Everton chegaram todos por valores acima dos 15 milhões de euros, mas nenhum se impôs na equipa e acabaram vendidos em saldos.