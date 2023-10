O jogo entre Camacha e Famalicão, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, previsto para domingo, vai ser adiado, confirmou este sábado à Lusa fonte do clube minhoto, cujo plantel não conseguiu aterrar na Madeira.

O encontro entre o Camacha, do Campeonato de Portugal, e o Famalicão estava marcado para domingo, às 15h30, mas o mau tempo no arquipélago madeirense impediu a aterragem do avião que transportava o clube da I Liga.

Os dois emblemas estão agora a acertar a data para a realização do encontro.