Imprensa britânica rendidada enche Bruno Fernandes de elogios

Os elogios a Bruno Fernandes sucedem-se em Inglaterra. Não há ninguém que fique indiferente à classe do português, transferido no mercado de inverno para Manchester. O seu clube, o United, também não resistiu, curvando-se perante a excelência do ex-futebolista do Sporting."Até nós estamos a ter dificuldades em acompanhar este tipo", escreveu o clube inglês, para justificar um erro cometidos nas redes sociais. Primeiro, referiu que o médio tinha cinco golos e outras tantas assistências nos nove jogos que contabiliza no campeonato. Depois, deu a mão à palmatória, corrigindo a informação: seis golos e cinco assistências do internacional português, que, sábado, frente ao Bournemouth, em Old Trafford, rubricou o primeiro golo de livre direto com a camisola dos red devils, na goleada por 5-2.Eleito pelos adeptos, pela terceira vez consecutiva, o melhor jogador do mês do United, Bruno Fernandes viu a sua equipa aumentar para 16 a série de encontros sem conhecer a derrota, 14 deles com o número 18 a mostrar a razão de o terem ido contratar a Alvalade. E depois do golo e das duas assistências de sábado, o maiato recorreu às redes sociais para elogiar o desempenho da equipa de Solskjær. "Vamos até ao fim. Que exibição de todos os rapazes", escreveu o craque.Depois do clube, o elogio de outra velha figura do United, Rio Ferdinand: "Pogba tem sido um jogador totalmente diferente desde o recomeço". E qual é a explicação? "Tem menos responsabilidade, porque agora existe outro jogador que carrega a responsabilidade, Bruno Fernandes", responde Ferdinand.