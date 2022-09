O jornal inglês 'Evening Standard' avança esta quinta-feira que o dono do Chelsea quer comprar o Portimonense.Há algumas semanas foi noticiado que o norte-americano Todd Boehly pretende adquirir uma carteira de clubes em vários países e na altura chegou a ser avançado que o empresário teria contactado Jorge Mendes, no sentido de perceber para que clube da liga portuguesa podia avançar.Ao que parece as conversas com o super empresário avançaram mesmo e, segundo a mesma publicação, tem havido conversas com o Portimonense, atual 5.º classificado da Liga Bwin.O dono do Chelsea explora igualmente a possibilidade da compra de clubes na Bélgica, em França (o Sochaux já recusou uma proposta) e no Brasil, onde tem o Santos em ponto de mira.Todd Boehly comprou o Chelsea, juntamente com Behdad Eghbali e Jose Feliciano, depois de Roman Abramovich ter sido forçado a abandonar os blues, na sequência da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.