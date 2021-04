Imprensa italiana arrasa Cristiano Ronaldo: "Parece um fantasma em campo"

Gazzetta dello Sport

Os jornais italianos desta segunda-feira apontaram duras críticas a Cristiano Ronaldo pela fase negativa que está a passar ao serviço da Juventus. Este domingo, a equipa de Turim voltou a perder pontos no campeonato e Ronaldo voltou a ficar em branco naquela partida frente à Fiorentina.O Corriere della Sera questionou a forma de CR7 e da formação orientada por Andrea Pirlo. "O Cristiano parece um fantasma em campo, desinteressado do jogo", escreveu o jornal, acrescentando que a equipa está desconectada".também se dirigiu ao internacional português, um dia depois da "Vecchia Signora" ter empatado com a Fiorentina (1-1) e a ficar com o quarto lugar da classificação da liga em risco. O diário desportivo escreveu: "Onde estás, Ronaldo?", considerando a falta de criatividade e de envolvimento no jogo da Juventus nos últimos jogos.Recorde-se que o último golo do jogador luso com a camisola da Juve foi a 7 de abril e desde então, têm recaído várias suposições quanto ao futuro de Ronaldo no clube italiano.