Incêndio deflagra no Estádio do Dragão durante festejos dos adeptos do FC Porto

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite numa das colunas do Estádio do Dragão durante os festejos dos adeptos do FC Porto após o jogo frente ao Tondela.Os seguranças do estádio acorreram ao local e controlaram o foco de incêndio com recurso a extintores.Na origem do fogo terá estado o lançamento de efeitos pirotécnicos.Os adeptos portistas estão esta quinta-feira a festejar a quase conquista do título visto que o clube está a apenas um ponto do título após a vitória frente ao Tondela e o empate frente ao Famalicão.Em atualização