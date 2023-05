Incerteza em jogo de loucos entre o Casa Pia e o Estoril Praia

Emoção até ao último instante em Leiria, casa emprestada ao Casa Pia. O empate entre gansos e Estoril prevaleceu no final com três dos quatro golos a surgirem nos momentos finais.













Duas equipas já tranquilas na classificação e por isso sem grandes preocupações defensivas. Começou melhor o Estoril com João Carvalho a rematar com muito perigo. Depois, a equipa de Ricardo Soares apagou-se.

Após o descanso, o ritmo manteve-se mas acabou por ser o Estoril a fazer o golo. Guitane abre para o lateral Tiago Santos que cruza de forma perfeita para Cassiano emendar.



O Casa Pia respondeu perto do fim e colocou-se em vantagem com dois penáltis. Felippe marcou o primeiro e Godwin fez a reviravolta nos descontos.



Contudo, no último lance do desafio, Pedro Álvaro subiu à área e deu o empate, que penaliza o Casa Pia, uma vez que foi melhor.