Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incidentes frente ao Benfica valem dois jogos à porta fechada ao Dínamo Zagreb

Clube croata foi ainda multado em 20 mil euros por comportamento racista dos seus adeptos.

Por Lusa | 20:59

O Dínamo Zagreb foi esta segunda-feira sancionado pela UEFA com dois jogos à porta fechada nas competições europeias de futebol, com pena suspensa, após incidentes ocorridos na receção ao Benfica, nos oitavos de final da Liga Europa.



Além da sanção que vai ficar suspensa por um período de dois anos, o clube croata foi ainda multado em 20.000 euros por comportamento racista dos seus adeptos e em 47 mil euros por lançamento de objetos, bloqueio de escadas e utilização de material pirotécnico.



O comité de controlo, ética e disciplina da UEFA impôs ainda ao Dínamo Kiev o encerramento parcial do seu estádio no próximo jogo de uma competição europeia, na sequência dos incidentes que se registaram no jogo frente ao Olympiacos.



O Malmö também foi multado em 58.000 euros, pelos incidentes na partida com o Chelsea, equipa que deverá também pagar 13.000 euros pela invasão ao campo dos seus adeptos e pelo lançamento de objetos.