Inclusão de Ucrânia na candidatura ibérica ao Mundial de 2030 é apoiar reconstrução

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, falou esta quinta-feira com o seu homólogo ucraniano sobre a inclusão da Ucrânia na candidatura Portugal-Espanha à organização do Mundial 2030, uma forma de "participação na reconstrução" do país invadido pela Rússia.

"Esta manhã tive a oportunidade de trocar mensagens com o meu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, em que ambos manifestámos grande satisfação por podermos começar a pensar no momento em que Portugal, Espanha e Ucrânia podem juntos ser anfitriões de uma celebração de paz, fraternidade e participar na reconstrução da Ucrânia", disse João Gomes Cravinho, questionado pelos jornalistas em Paris.

O ministro português detalhou que esta iniciativa partiu do "mundo do futebol", com as federações dos dois países ibéricos a terem contactado a federação ucraniana para incluir o país na candidatura à organização do Mundial de 2030.