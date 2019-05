Ineficácia trama lusos no Mundial Sub-20

Portugal perdeu esta terça-feira com a Argentina (0-2), na 2ª jornada do Grupo F do Mundial de sub-20, que está a decorrer na Polónia. A seleção lusa adiou, assim, para sexta- -feira - dia em que defronta a África do Sul - o apuramento para os ‘oitavos’ da prova.Os pupilos de Hélio Sousa surpreenderam nos minutos iniciais ao criar as primeiras situações de perigo, por Rafael Leão e Gedson Fernandes, mas pecaram pela ineficácia na hora de finalizar. A seleção argentina aproveitou esses deslizes e adiantou-se no marcador por Adolfo Gaich, aos 33 minutos.A partir daí, os sul-americanos baixaram as linhas e passaram a defender nos últimos 40 metros. A seleção das quinas, ainda assim, continuou à procura da igualdade e, no arranque da segunda parte, teve uma excelente oportunidade. Rúben Vinagre surgiu em boa posição, ainda cruzou, mas Rafael Leão chegou atrasado.Os argentinos responderam e Patricio Pérez fechou o resultado, na sequência de um livre batido por Ezequiel Barco.Os sul-americanos estão no primeiro lugar do grupo e já asseguraram a qualificação para os oitavos de final.Portugal segue em 3º lugar, com 3 pontos, os mesmos da Coreia do Sul (2º lugar). Apuram-se para os oitavos de final os dois primeiros de cada grupo e ainda os quatro melhores terceiros.