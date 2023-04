A época ainda não terminou, mas no Sporting já se planeia a nova temporada e fazem-se contas às possíveis saídas que podem render vários milhões de euros.



Nesse sentido, existem três jogadores que têm mercado e podem deixar Alvalade no final da temporada: Ugarte, Pote e Edwards.



Vários clubes da Premier League estão de olho no trio leonino e a recente viagem do presidente Frederico Varandas a Inglaterra não será de todo alheia ao futuro de alguns dos atuais craques do plantel às ordens de Rúben Amorim.









