Inglaterra e Alemanha defrontam-se hoje no Euro 2020

É uma das maiores rivalidades do Planeta. Mediram forças em duas Guerras Mundiais e isso marca. Portanto, mesmo em tempos de paz e de alianças políticas, continuam a olhar-se de soslaio. No futebol também, pois claro. E por isso um Inglaterra-Alemanha é sempre um momento de tensão. Esta segunda-feira há mais um duelo, no relvado de Wembley. Que, obviamente, não foge à regra.









Desde logo, há um condimento estatístico a apimentar a história dos embates entre ambos. Ingleses e alemães defrontaram-se 32 vezes, ao nível de seleções. E estão empatados. Treze vitórias para cada qual, com seis empates metidos lá pelo meio. E se perguntarem a um inglês qual desses treze triunfos foi o mais saboroso, ele nem pestanejará para dar a resposta: o 4-2 na final do Mundial de 1966, conseguido após prolongamento (2-2 no final dos 90 minutos). Mas também após forte polémica, devido ao golo que valeu o 3-2 e lançou os britânicos para o título. Ainda hoje se discute se a bola entrou ou não totalmente na baliza alemã, depois do remate de Hurst. Sem ajudas tecnológicas, valeu a decisão do fiscal de linha azeri Tofiq Bahramov.





A vingança germânica surgiu em 2010, nos oitavos de final do Mundial da África do Sul. Um remate de Lampard fez a bola bater na barra e cair a direito. Para dentro? Para fora? O árbitro uruguaio Jorge Larrionda disse que foi fora. Seria na altura o empate 2-2. Não foi e a Alemanha embalou para o 4-1.

Esta segunda-feira há mais. Uma partida sem favoritos, ainda que tenha sido um inglês, Gary Lineker, a dizer que o futebol é um jogo simples, em que há uma bola, onze jogadores de cada lado e no fim ganha a Alemanha. Será?