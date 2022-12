Inglaterra, Itália e França juntam-se nas homenagens ao 'rei' Pelé

As ligas de futebol de Inglaterra, Itália e França juntaram-se esta sexta-feira à de Portugal e Espanha, entre outras, na decisão de homenagear Pelé antes do início dos seus desafios das jornadas em curso.

Na Premier League, vai ser cumprido um minuto de aplauso no arranque dos desafios da 18.ª ronda, que começa esta sexta-feira com o Liverpool-Leicester e West Ham-Brentford, enquanto futebolistas e árbitros usarão braçadeiras pretas.

Paralelamente, uma foto de Pelé, a preto e branco, tirada em 1961 com o equipamento do Santos num jogo em França, no Parque dos Príncipes, e na qual o brasileiro está sorridente, será exibida nos ecrãs gigantes dos estádios.

A morte de Pelé, na quinta-feira, aos 82 anos, levou a inúmeras homenagens de personalidades do futebol do país.

Em Itália, vai ser cumprido um minuto de silêncio na próxima ronda, disputada somente na quarta-feira.

Em França, os mesmos sessenta segundos, mas de aplausos dedicados à lenda do futebol, bem como a exibição de uma foto do brasileiro com o troféu de campeão do Mundo pelo Brasil em 1970, que o converteu no único atleta até hoje a conquistar três títulos.

As ligas portuguesa e espanhola foram das primeiras a reagir, decretando logo na quinta-feira um minuto de silêncio antes de cada partida das 14.ª e 15.ª rondas, respetivamente.

A morte de Pelé suscitou uma vaga de emoção e homenagens à escala mundial, sendo que no Brasil foi decretado um luto nacional de três dias.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).