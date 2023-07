Inglaterra sagra-se campeã europeia de futebol sub-21

A Inglaterra sagrou-se este sábado pela terceira vez campeã europeia de sub-21 de futebol, ao vencer a Espanha, por 1-0, numa final disputada em Batumi, na Geórgia.

No encontro decisivo do Europeu, que se disputou na Geórgia e na Roménia, Curtis Jones marcou o único golo da partida, aos 45+4 minutos, ao desviar inadvertidamente um livre apontado por Cole Palmer, com o bracarense Abel Ruiz a desperdiçar uma grande penalidade aos 90+9, que daria o empate à Espanha.

Sem qualquer título no escalão desde 1984, a Inglaterra, 'carrasco' de Portugal nos quartos de final, somou o terceiro troféu, ficando a dois dos recordistas Espanha e Itália.