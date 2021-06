Inglaterra vence Alemanha e passa para os quartos de final do Euro 2020

A Inglaterra venceu esta terça-feira a Alemanha por 2-0 e apurou-se para os quartos de final do Campeonato da Europa. Foi um duelo intenso e equilibrado que caiu para o lado inglês no último quarto de hora, com os golos de Sterling e Kane. Com a ‘queda’ da Alemanha, o Grupo F, intitulado como ‘grupo da morte’, em que também estiveram integrados Portugal e França (além da ‘outsider’ Hungria), não sobreviveu aos oitavos de final.





O jogo desta terça-feira no Estádio do Wembley confirmou as expectativas: duas equipas a terem excessivo respeito mútuo, a atacarem pela

certa e sobretudo interessadas em não sofrer golos. Na primeira da parte, o domínio do jogo foi repartido e evidenciaram-se os dois guarda-redes. Na segunda metade, a toada manteve-se. Jogo repartido e poucas oportunidades até ao minuto 69, quando Southgate tirou Saka e meteu Grealish, que alterou o jogo. Aos 75’, Sterling marcou o primeiro golo após assistência de Shaw; aos 86’ foi Kane a estrear-se a marcar na prova, assistido por Grealish. Os ingleses ficaram em delírio com esta vitória histórica, a primeira sobre a Alemanha numa fase a eliminar de um grande torneio desde 1966, em que foram campeões do Mundo. A Alemanha foi para casa e Joachim Löw abandona a seleção pela porta pequena.