O Sporting só admite ceder Rúben Amorim pelo valor da cláusula de rescisão, que é de 30 milhões de euros, apesar da cobiça de vários clubes ingleses na contratação do técnico, apurou o Correio da Manhã. Segundo a imprensa britânica, já existiram mesmo contactos com os representantes do treinador. Terá até sido avançado que a cláusula de rescisão baixara para 10 milhões de euros, situação que fonte do Sporting nega categoricamente.









Ver comentários