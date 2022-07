Ingleses revelam novo dado de reunião entre Ronaldo e o Manchester United

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incógnita, numa altura em que o jornal Daily Mail revela mais um pormenor da reunião entre o internacional português e o Manchester United.Segundo a mesma fonte, o avançado terá pedido aos red devils - durante a deslocação com Jorge Mendes a Carrington - para rescindir contrato de maneira a poder juntar-se, a custo zero, a uma equipa que dispute a Liga dos Campeões, pedido rejeitado pela formação inglesa.Recorde-se que Cristiano Ronaldo ficou fora das opções de Erik ten Hag para o encontro de preparação de ontem frente ao Wrexham, jogado à porta fechada no centro de treinos dos red devils, que venceram por 4-1.