O Portimonense e o V. Guimarães empataram justamente (1-1), esta segunda-feira no Algarve, e falharam o ataque aos lugares europeus.





O controlo no jogo que o Portimonense manteve desde os minutos iniciais começou a tremer aos 15’ e aos 16’, quando Rochinha e Lameiras testaram a atenção de Samuel Portugal, obrigando-o a defesas apertadas. O crescimento dos homens de Guimarães deu frutos aos 34’ com o golo de Nélson da Luz, beneficiando de um mau corte de bola do defesa algarvio Lucas Possignolo, que praticamente fez uma assistência ao angolano.